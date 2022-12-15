TMW, Brekalo può tornare in Serie A, lo vuole la Fiorentina. Concorrenza Monza e Bologna

Brekalo dopo il Torino può tornare in Serie A

Scrive TMW, Josip Brekalo è pronto al ritorno in Italia dopo l'esperienza della scorsa stagione al Torino. L'esterno croato del Wolfsburg infatti piace e non poco in Serie A, tanto che dopo il forte interesse del Bologna di qualche settimana fa, adesso sul giocatore classe '98 c'è da aggiungere anche il pressing di due altre società come Monza e Fiorentina.

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