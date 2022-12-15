Confessione di Cassano agli Street Clerks: "Ero della Fiorentina, ho fatto inversione a Firenze Sud"

Antonio Cassano e la Fiorentina, un amore sfiorato nel 2010. La confessione di Cassano agli Street di Clerks da Cattelan

Ospiti a Passione Fiorentina in diretta su Twitch, la band fiorentina degli Street Clarks, sono la band della trasmissione di Alessandro Cattelan su Rai Uno, hanno raccontato in diretta un curioso retroscena su Antonio Cassano e la Fiorentina, risalente a gennaio 2010:

"Ho avuto modo di conoscere Cassano quando i ragazzi della Bobo Tv sono venuti ospiti da Cattelan, è stato molto divertente, Adani lo avevamo già conosciuto, io credo che Adani sia un grande, parla anche sempre molto bene della Fiorentina, ci ha giocato e gli è rimasta nel cuore. Loro 4 parlano costantemente solo di calcio, ne parlano in maniera bella, come i ragazzi appassionati. Cassano ci ha raccontato che lui era arrivato a Firenze, era uscito a Firenze Sud (uscita autostradale che porta allo stadio della Fiorentina e dunque nella sede ndr) poi lo ha richiamato Garrone e gli ha detto di ritornare a Genova. Lui era già a Firenze ed era alla Fiorentina, ci ha detto che era qui fisicamente, non è sceso dalla macchina ed ha fatto inversione ad U. Sto parlando del 2010, ce lo ha confermato e detto direttamente lui"

IL MAROCCO SCRIVE ALLA FIFA

https://www.labaroviola.com/marocco-furioso-scrive-alla-fifa-ci-mancano-due-rigori-avete-favorito-la-francia-per-la-finale/195914/