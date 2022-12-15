Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"

Il Marocco è stato fortemente penalizzato ieri dalla direzione arbitrale nella gara contro la Francia, oggi hanno scritto alla Fifa

Marocco – Francia è stata la sfida più vista del mondiale di Qatar2022, la semifinale storica (mai nessuna squadra africana era andata così avanti) ha visto trionfare Mbappè e compagni ma la coda del match è sfociata nella polemica. La Federcalcio marocchina, infatti, ha inviato una lettera ufficiale alla Fifa in cui contesta l’arbitrato del messicano Cesar Arturo Ramos.

La FRMF denuncia il fatto che la squadra marocchina sia stata privata di due rigori, non segnalati dal direttore di gara, e l’uso della Var inoltre non sarebbe stato neppure preso in considerazione. L’azione più eclatante dell’incontro, secondo il ricorso, sarebbe quella avvenuta al 27′, quando l’arbitro ha inflitto un cartellino giallo a Sofiane Boufal, che aveva appena subito un’azione di contrasto di Theo Hernandez in area francese.

Il secondo rigore, di cui i Leoni dell’Atlante avrebbero dovuto beneficiare secondo la Federcalcio marocchina arriva a fine primo tempo su azione di Selim Amallah, atterrato in area di rigore da Aure’lien Tchouame’ni. La FRMF assicura che «difenderà fino alla fine gli interessi della squadra nazionale» e seguirà «tutte le strade possibili per rendere giustizia ai Leoni».

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