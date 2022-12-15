Dazn cambia e fa contenti gli abbonati, i dispositivi registrabili passano da 2 a 6 per ognuno

Cambia la possibilità di collegare i dispositivi per gli abbonati standard di Dazn, una modifica che fa felici gli utenti

Come scrive calciomercato.com a piattaforma di sport in streaming DAZN ha annunciato che la sua offerta multisport si arricchirà ulteriormente nelle prossime settimane. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports (in attesa del closing dell’operazione con ELEVEN), la piattaforma porterà in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

Oltre al calcio e a tutti i contenuti già presenti sulla piattaforma, i clienti troveranno anche il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessa direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Con l’arrivo di questi ulteriori sport, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12,99 euro al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Ma non è finita qui. Con questa novità, DAZN ha deciso di modificare il numero di dispositivi collegabili per ogni tipologia di abbonamento. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare un maggior numero di dispositivi rispetto a quelli disponibili fino ad ora, a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto:

DAZN Start – 4 dispositivi registrabili;

DAZN Standard – 6 dispositivi registrabili (attualmente i dispositivi sono 2);

DAZN Plus – 7 dispositivi registrabili (attualmente i dispositivi sono 6).

NIENTE ADANI PER LA FINALE

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