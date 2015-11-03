Notizie Diletta Leotta Fiorentina

Naomi Smith, la “Diletta Leotta” della Coppa d’Africa: quando il calcio diventa cornice e non più contenuto
08 gennaio 2026 14:47
Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo
27 maggio 2024 22:36
Diletta Leotta non è stata fatta entrare in una discoteca a Berlino: "Rimbalzata per come ero vestita"
05 aprile 2024 12:44
Juric quasi in lacrime dopo la domanda di Diletta Leotta: "In due anni e mezzo non ci sono riuscito..."
07 ottobre 2023 20:43
Dazn cambia e fa contenti gli abbonati, i dispositivi registrabili passano da 2 a 6 per ognuno
15 dicembre 2022 14:58
Diletta Leotta fa fare dedica a Italiano: "Prometto che non guarderemo preliminari di Champions"
06 giugno 2022 13:56
Italiano scherza: "Il primo giorno avevo detto a Dragowski di tagliarsi la barba, pesava 10 kg di più"
06 giugno 2022 12:03
Italiano: "La bellezza di Firenze merita una Fiorentina all'altezza. Odio perdere, il Viola Park sarà svolta"
06 giugno 2022 11:44
Ribery a Diletta Leotta: "Alla Fiorentina ho dato il meglio, standing ovation dal Milan indimenticabile"
18 maggio 2022 13:25
Gasperini mastica amaro: "Non so cosa farà la Fiorentina". Poi scappa alla domanda di Diletta Leotta
15 maggio 2022 20:32
Diletta Leotta: "Ho giocato a basket contro Chiellini, quando difende sembra un gorilla"
25 ottobre 2021 22:25
Ibrahimovic e la cena galeotta con Diletta Leotta, coppia dell'estate?
25 luglio 2020 18:20
Diletta Leotta ruba la scena agli oscar del calcio. Gli occhi sono tutti per lei FOTO
05 dicembre 2018 16:35
Ancora problemi per DAZN in Napoli-Milan. Quante lamentele dagli utenti...
25 agosto 2018 21:28
Bufera su Dazn: in Lazio-Napoli tanti malfunzionamenti. I tifosi sui social si sfogano
18 agosto 2018 23:36
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