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Notizie Diletta Leotta Fiorentina

Naomi Smith, la “Diletta Leotta” della Coppa d’Africa: quando il calcio diventa cornice e non più contenuto

08 gennaio 2026 14:47

Dazn ripartirà senza Borghi e Cattaneo. Incedibili Diletta Leotta e Pierluigi Pardo

27 maggio 2024 22:36

Diletta Leotta non è stata fatta entrare in una discoteca a Berlino: "Rimbalzata per come ero vestita"

05 aprile 2024 12:44

Juric quasi in lacrime dopo la domanda di Diletta Leotta: "In due anni e mezzo non ci sono riuscito..."

07 ottobre 2023 20:43

Dazn cambia e fa contenti gli abbonati, i dispositivi registrabili passano da 2 a 6 per ognuno

15 dicembre 2022 14:58

Diletta Leotta fa fare dedica a Italiano: "Prometto che non guarderemo preliminari di Champions"

06 giugno 2022 13:56

Italiano scherza: "Il primo giorno avevo detto a Dragowski di tagliarsi la barba, pesava 10 kg di più"

06 giugno 2022 12:03

Italiano: "La bellezza di Firenze merita una Fiorentina all'altezza. Odio perdere, il Viola Park sarà svolta"

06 giugno 2022 11:44

Ribery a Diletta Leotta: "Alla Fiorentina ho dato il meglio, standing ovation dal Milan indimenticabile"

18 maggio 2022 13:25

Gasperini mastica amaro: "Non so cosa farà la Fiorentina". Poi scappa alla domanda di Diletta Leotta

15 maggio 2022 20:32

Diletta Leotta: "Ho giocato a basket contro Chiellini, quando difende sembra un gorilla"

25 ottobre 2021 22:25

Ibrahimovic e la cena galeotta con Diletta Leotta, coppia dell'estate?

25 luglio 2020 18:20

Diletta Leotta ruba la scena agli oscar del calcio. Gli occhi sono tutti per lei FOTO

05 dicembre 2018 16:35

Ancora problemi per DAZN in Napoli-Milan. Quante lamentele dagli utenti...

25 agosto 2018 21:28

Bufera su Dazn: in Lazio-Napoli tanti malfunzionamenti. I tifosi sui social si sfogano

18 agosto 2018 23:36

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