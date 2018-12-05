Diletta Leotta ruba la scena agli oscar del calcio. Gli occhi sono tutti per lei FOTO
Non c'è più alcun dubbio, oltre che ad essere una delle ragazze più belle d'Italia, Diletta Leotta è sicuramente anche la donna del momento per il mondo dello sport in tv e non solo. Dai programmi Sky...
Non c'è più alcun dubbio, oltre che ad essere una delle ragazze più belle d'Italia, Diletta Leotta è sicuramente anche la donna del momento per il mondo dello sport in tv e non solo. Dai programmi Sky a Diletta Gol su Dazn, fino al ruolo di presentatrice di eventi tv e non solo come Miss Italia, il Gran Galà del calcio e i Gazzetta Award, Diletta è ovunque e ovunque va non passa inosservata. Un fisico da urlo che cattura l'occhio, come successo sul palco del gran galà del calcio (la foto di Milinkovic-Savic ha fatto il giro del web), abbinato ad una sempre più raffinata abilità nel condurre show ed eventi. Diletta ha fatto strada e si sta meritando tutto il successo che sta avendo. Applausi. Ecco le foto della serata di Diletta Leotta