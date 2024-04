Diletta Leotta non è stata fatta entrare in una discoteca a Berlino: “Rimbalzata per come ero vestita”

Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva e radiofonica, è stata ‘rimbalzata’ in una discoteca a Berlino come una comune mortale. Un evento alquanto strano che ha coinvolto anche il suo fidanzato Loris Karius, portiere del Newcastle United, club che milita in Premier League. La Leotta ha raccontato la sua disavventura in diretta nel suo programma, Radio 105 Take Away, insieme a Daniele Battaglia, con cui da anni collabora.

La discoteca in questione è il Berghain, il locale techno più famoso al mondo, in cui non si accettano prenotazioni e l’entrata, del costo di 15 euro, non può essere pagata in contanti. La selezione dei clienti è molto severa, infatti neanche la grande notorietà di Diletta e del suo compagno è bastata per garantire l’accesso alla discoteca. Nell’intervista a Radio 105 Take Away, la conduttrice racconta così l’accaduto: “Sai Daniele che sono stata a Berlino e sai che ti avevo detto che avrei avuto tanta voglia di andare a vedere il Berghain, questa famosissima discoteca dove però c’è una selezione severissima… Sono arrivata là davanti con il mio cappotto bellissimo, sai quello giallo tutto peloso, con un sorriso smagliante e ho detto ‘Ciao!’. No, ma ragazzi, non mi hanno mai rimbalzato in maniera così brutta. Tra l’altro Loris ha fatto un errore, perché mi ha spostato per prima, per entrare per prima, sai, solitamente le ragazze hanno più chance, e mi hanno guardato così e mi hanno fatto cenno con la testa di no. E ha riso, ha riso pure. Loris mi ha spinto per andare via immediatamente perché lì non puoi insistere: se è no è no”.

Daniele Battaglia, non ha perso tempo e approfittato subito per prendere in giro la collega: “Quanto godo, avrei voluto essere lì in quel momento”, un piccolo sfottò che si è concluso poi con una risata da parte di entrambi. Lo riporta Il Fatto Quotidiano

