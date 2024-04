Maxi Olivera colpito al volto da una pietra in Uruguay, esce dal campo con il viso coperto di sangue

Brutta disavventura per Maxi Olivera è stato colpito al volto da una pietra lanciata dagli spalti mentre era impegnato con il suo Penarol nel campionato Uruguagio. La pietra lo ha colpito molto vicino all’occhio aprendogli il viso e provocando una grande fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco senza evitare però di affrontare a muso duro i tifosi del Rosario Central che era la squadra che ospitava la partita. Una brutta immagine per il calcio uruguagio che non è la prima volta che finisce al centro delle polemiche per la violenza negli stadi ed aggressione verso i giocatori.

😳 ESCANDALOSO FINAL EN ROSARIO ✖️ Una vez que finalizó el encuentro, Maxi Olivera recibió un piedrazo por parte de la hinchada de Central que lo dejó sangrando. pic.twitter.com/tGn1HAxtLs — El Gráfico (@elgraficoweb) April 5, 2024

