La Fiorentina Primavera entra nella storia, vince la sua ottava Coppa Italia!

Allo stadio Dallara di Bologna è andata in scena la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino. Dopo un inizio di partita di marca granata ma senza occasioni degne di nota la Fiorentina inizia a palleggiare e al 18′ ha una nitida occasione con Fortini che innescato da uno splendido assist di Caprini si ritrova a tu per tu con Abati ma calcia a lato. La fase centrale del primo tempo vedo un gioco particolarmente spezzettato dai numerosi falli. Verso il finire del tempo però si accende la gara, prima al 41′ Tognetti esce a vuoto su un cross di Savva, rischiando di portare al gol i granata, poi al 43′ il portiere granata Abati si supera su uno splendido colpo di testa di Braschi. Al riposo è 0-0

Il secondo tempo si apre con la Fiorentina che appare più sciolta, ma il Toro al 62′ sfiora due volte il vantaggio su azione d’angolo che in entrambe le occasioni vengono salvate da Biagetti. La Fiorentina si riporta sotto ma al 75′ il Toro colpisce la traversa con Dalla Vecchia con un destro potente da dentro l’area. Quando la partita si avvia al recupero Presta entrato solo da pochi minuti va via sulla sinistra e viene steso vistosamente dentro l’area , ma il direttore di gara non concede un calcio di rigore apparso piuttosto evidente, tra le proteste in campo e sugli spalti.

Si va cosi ai supplementari, il primo è quasi totalmente privo di emozioni con le squadre visibilmente stanche. Nel secondo subito un’occasione con Fortini che fugge sulla sinistra e appena dentro l’area conclude però tra le mani di Abati. Dopo una palla gol mal sfruttata dal Torino con Dalla Vecchia si chiude senza gol una partita tirata e sostanzialmente equilibrata.

Alla lotteria dei calci di rigore è la Fiorentina che si dimostra più precisa dagli undici metri e che alza per l’ottava volta il trofeo. Per i ragazzi di Galloppa e per il Presidente Commisso una grandissima soddisfazione

