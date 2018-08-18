Bufera su Dazn: in Lazio-Napoli tanti malfunzionamenti. I tifosi sui social si sfogano

Video improvvisamente nero, immagine che si blocca come uno streaming pirata e qualità generale che passa da Super HD a molto bassa: il tutto verificatosi tra metà primo tempo e buona parte della ripr...

Video improvvisamente nero, immagine che si blocca come uno streaming pirata e qualità generale che passa da Super HD a molto bassa: il tutto verificatosi tra metà primo tempo e buona parte della ripresa. In migliaia hanno preso d'assalto le pagine social di DAZN con parole grosse nei confronti della piattaforma. Pare che a scatenare il problema sia stato un “affaticamento" dei server, i quali avrebbero sofferto le numerosissime adesioni del pubblico andando in tilt. Con ogni probabilità, comunque, si tratta di problemi passeggeri che saranno risolti già nelle prossime ore. Non un bellissimo esordio dunque per la nuova emittente e Diletta Leotta. Tifosi infuriati e c'è chi ha già disdetto l’abbonamento...

fonte: centrometeoitaliano