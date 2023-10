Juric quasi in lacrime dopo la domanda di Diletta Leotta: “In due anni e mezzo non ci sono riuscito…”

Il Torino ha perso ancora sul campo della Juventus, è dal 2015 che la squadra granata non riesce a battere i bianconeri. Ivan Juric, davanti ai microfoni di Dazn nel post partita, ha faticato a trattenere le lacrime dopo una domanda di Diletta Leotta che gli ha chiesto:

“Non so se sta sentendo ancora cantare, questo è il rumore che fanno i suoi tifosi, sono ancora li, fra poco usciranno, ma anche questo fa parte di una partita sentita come il derby della mole, le fa piacere vedere ancora i tifosi cantare nonostante il risultato? Lei aveva parlato di fanatismo che avrebbe voluto vedere al di là del risultato, ma sembra che nel corso della partita questo fanatismo si sia spento, che ne pensa?

La risposta di Juric: “Lo avevo detto per spronare i ragazzi e tutti. In questi due anni credo che la squadra abbia fatto il massimo, fatto buonissimi campionati ma anche adesso si allenano bene, io voglio spronare i giocatori a far qualcosa in più. Per i tifosi a me personalmente c’è proprio dispiacere. Sono a Torino da due anni e mezzo e non sono riuscito dare la gioia. Ci riuscirà? Speriamo di si dai…” e poi il tecnico del Torino, che faticava a trattenere le lacrime a fatica, ha lasciato l’auricolare ed è andato via.

