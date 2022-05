Gasperini mastica amaro: “Non so cosa farà la Fiorentina”. Poi scappa alla domanda di Diletta Leotta

Non è un bel pomeriggio per Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo che la sua squadra ha perso anche contro il Milan, questo risultato la blocca all’ottavo posto in classifica e dunque per ora, fuori dall’Europa. Infatti adesso con una vittoria della Fiorentina, per l’Atalanta sarebbe matematicamente impossibile superare la squadra viola. Ne ha parlato Gasperini:

“Le chance sono quelle che dice l’aritmetica, noi dobbiamo vincere l’ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino. Non so cosa farà la Fiorentina, magari anche augurare alla Roma di vincere la Conference, così saremo tutti contenti. Al di là di questo, io sono molto felice del campionato dell’Atalanta: è stato uno dei più duri per noi e i ragazzi hanno dimostrato di saper reggere certi livelli, la posizione in classifica è meritata”.

Chiusura brusca dell’intervista in diretta su Dazn, Diletta Leotta in una domanda cita solamente un episodio arbitrale e Gasperini lascia il microfono e se ne va lasciando sbigottita la conduttrice che dice: “Ma io non voleva domandare dell’arbitro…”

ALLEGRI PARLA DELLA FIORENTINA