Allegri avvisa la Fiorentina: “Dobbiamo onorare il nostro campionato in quella partita, avremo assenze”

Massimiliano Allegri ha parlato anche della sfida contro la Fiorentina che ci sarà la prossima settimana, queste le parole dell’allenatore della Juventus:

“Lazio e Fiorentina sono squadre in corsa per l’Europa League. Tra l’altro domani arriva Sarri che è l’allenatore dell’ultimo scudetto della Juve, sarà accolto in maniera giusta perché se lo merita. Dobbiamo onorare al meglio queste due partite, abbiamo alcune defezioni. Domani non ci saranno alcuni giocatori: Danilo ha finito la stagione per questa fascite plantare, Arthur con la caviglia è dolorante e quindi avrà finito anche lui. Rientra De Sciglio. Zakaria ha preso, durante la partitella, un colpo sulla coscia ribattendo un tiro e dobbiamo valutare ma domani non ci sarà. McKennie vediamo se mercoledì può essere a disposizione ma per quello che potrà essere, abbiamo visto anche Locatelli che era fermo da un mese. Ci sarà qualche ragazzo giovane, domani giocherà di nuovo Miretti”.

