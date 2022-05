I due giocatori della Fiorentina in prestito, Torreira ed Odriozola, i viola non possono garantire una volta riscattati gli ingaggi che avevano in precedenza. Ottimismo per Lucas. La Fiorentina proverà a tenerli entrambi. Lo scrive La Gazzetta Dello Sport.

