Mourinho non l’ha presa bene, la Roma ha chiesto di non farlo interagire con lo studio di Dazn

La Roma ha pareggiato in casa contro il Venezia mettendo a serio rischio la propria qualificazione in Europa, in attesa poi di giocare, a fine campionato, la finale della Conference League. Dopo l’ennesimo risultato deludente della stagione, amareggiati e contrariati per il risultato, la Roma e Josè Mourinho hanno chiesto a Dazn di non interagire nell’intervista del post gara del tecnico giallorosso. Solo domande dal giornalista allo stadio e nessun contatto con lo studio dell’emittente televisiva. Una scelta che ha lasciato senza parole lo studio che lo stava aspettando per alcune domande e di certo si tratta di una decisione senza alcun senso che di certo non porta il giusto e doveroso rispetto nei confronti degli opinionisti di Dazn.

