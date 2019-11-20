Veretout: "I tifosi della Fiorentina non erano contenti del mio addio. Volevano tenermi"

L’ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, ha rilasciato un intervista a France Football.Queste le sue parole: "Quando sono arrivato a Firenze nessuno mi conosceva, ero un giovane che arri...

L’ex centrocampista della Fiorentina, Jordan Veretout, ha rilasciato un intervista a France Football.

Queste le sue parole: "Quando sono arrivato a Firenze nessuno mi conosceva, ero un giovane che arrivava dal campionato francese. Però mi sono adattato velocemente alla cultura e alla mentalità italiana. Sono andato d’accordo con tutti i calciatori italiani e sono esploso molto rapidamente. I tifosi della Fiorentina non erano contenti del mio addio, vorrebbero tenere sempre i migliori giocatori. Ho avuto la possiblità di trasferirmi in un grande team del campionato francese, non sarebbe stato un passo indietro per me, ma amo troppo la Serie A per lasciarla. Anche l’opinione di mia moglie ha contato. L’Italia ci affascina molto".