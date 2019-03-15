Lo strano caso di Lafont: la Francia under 20 lo convoca, ma lui è ancora infortunato
Alban Lafont è stato inserito nella lista della Francia Under 20 dal selezionatore Bernard Diomede. Il portiere prenderà parte alle tre amichevoli in programma contro Argentina, USA e Corea Del Sud in...
A cura di Paolo Lazzari
15 marzo 2019 19:28
Alban Lafont è stato inserito nella lista della Francia Under 20 dal selezionatore Bernard Diomede. Il portiere prenderà parte alle tre amichevoli in programma contro Argentina, USA e Corea Del Sud in programma in Spagna. Il giovane estremo difensore, intanto, lavora per smaltire l’infortunio alla caviglia che lo terrà fuori anche questa sera nella gara con il Cagliari. Riuscirà a scendere in campo con la selezione transalpina?