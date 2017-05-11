In Francia sostengono che la Fiorentina voglia il capocannoniere della serie B francese Adama Niane

L'attaccante maliano classe 93 sarebbe un obiettivo della Fiorentina. E la concorrenza non manca per il giocatore di proprietà del Nantes

Secondo quanto riportano da una testata giornalistica francese la Fiorentina sarebbe in pole position per portarsi a casa il centravanti maliano classe 1993 Adama Niane, capocannoniere della Ligue 2 della Francia con 22 gol. Il centravanti classe 93 è seguito anche da altre squadre europee ma per adesso, stando a quanto dicono, la Fiorentina sarebbe davanti a tutti per il centravanti di proprietà del Nantes.