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Anche Eysseric festeggia: "Campioni del mondo!". Intanto il suo futuro in viola resta in bilico...

Anche Valentin Eysseric si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Francia ai mondiali di Russia: il fantasista viola ha postato su Instagram una foto che lo ritrae davanti alla tv, intento a s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2018 21:11
Anche Eysseric festeggia: "Campioni del mondo!". Intanto il suo futuro in viola resta in bilico... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Anche Valentin Eysseric si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Francia ai mondiali di Russia: il fantasista viola ha postato su Instagram una foto che lo ritrae davanti alla tv, intento a seguire i festeggiamenti all'ombra della torre Eiffel. Nel frattempo, la sua posizione resta in bilico: se la Fiorentina dovesse ricevere l'offerta giusta, il numero 10 - che non ha convinto nella passata stagione e che verrebbe penalizzato dal cambio modulo - potrebbe essere ceduto.

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