Anche Eysseric festeggia: "Campioni del mondo!". Intanto il suo futuro in viola resta in bilico...

Anche Valentin Eysseric si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Francia ai mondiali di Russia: il fantasista viola ha postato su Instagram una foto che lo ritrae davanti alla tv, intento a s...

Anche Valentin Eysseric si unisce ai festeggiamenti per la vittoria della Francia ai mondiali di Russia: il fantasista viola ha postato su Instagram una foto che lo ritrae davanti alla tv, intento a seguire i festeggiamenti all'ombra della torre Eiffel. Nel frattempo, la sua posizione resta in bilico: se la Fiorentina dovesse ricevere l'offerta giusta, il numero 10 - che non ha convinto nella passata stagione e che verrebbe penalizzato dal cambio modulo - potrebbe essere ceduto.