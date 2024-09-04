Kean: "E' bello tornare a vestire la maglia azzurra, Spalletti si aspetta molto, ora tocca a me"

A due giorni dalla sfida alla Francia il centravanti della Fiorentina esprime tutta la sua soddisfazione per il ritorno in azzurro

Il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, ha rilasciato un'intervista a VivoAzzurro, canale ufficiale della FIGC. Il giocatore viola ha parlato della Nazionale, degli ultimi giorni di allenamento e della gara contro la Francia in programma venerdì. Kean ha cominciato l'intervista parlando del suo rapporto con Luciano Spalletti:

"Le parole del ct mi danno carica e mi motivano a fare bene. Ho un buon rapporto con lui. So che si aspetta molto da me. Ora sta a me ricambiare la fiducia".

Il classe 2000 si è soffermato anche sulla felicità del ritorno in Nazionale e sulla propria condizione fisica:

"Sono molto contento di questo ritorno in azzurro. È bello tornare a vestire questa maglia, ritrovare i compagni, il mister e poter difendere questi colori. In questi mesi ho imparato molto e ho fatto tante esperienza, positive e negative, che mi hanno fatto crescere. Mi sento bene: ieri mi sono allenato a parte ma era già stabilito visto che ho giocato sia giovedì in Conference che domenica in campionato".

Kean ha concluso l'intervista parlando della prossima gara contro la Francia:

"Andiamo ad affrontare una squadra forte e sarà un bel test. Mi aspetto da parte nostra una grande prestazione. Dobbiamo farci trovare pronti e lo saremo".

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Gudmundsson partirà lunedì per il processo in Islanda, tornerà a Firenze venerdì. A Bergamo può esserci

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