L'Italia si ritrova al Parco dei Principi e domina la Francia, per Kean solo pochi minuti

Nella prima gara di Nation League la Nazionale italiana dopo un avvio shock non si abbatte e cala il tris. Spalletti azzecca tutto

Grazie ad una reazione veemente, l’Italia risponde alle critiche trovando una vittoria piuttosto pesante contro la Francia, all’esordio nel suo percorso in Nations League. E pensare che l’inizio degli Azzurri era stato letteralmente da incubo. Pronti via e Giovanni Di Lorenzo si fa anticipare da Barcola, che termina la sua progressione depositando in rete un gol di pregevole fattura. Colpita a fredda, la compagine di Spalletti impiega un paio di minuti a carburare, prima di cominciare a prendere in mano mediana e ritmi di gioco. Frattesi flirta con il gol pizzicando la traversa: un avviso ai naviganti, visto che a cavallo della mezz’ora di gioco Dimarco inchioda l’1-1 dopo uno scambio ad alte frequenze con Tonali concluso con un sinistro a fil di cotone che non lascia scampo a Maignan.

Nella ripresa la Francia prova ad alzare i giri del motore ma si espone alle verticalizzazioni fulminee dell’Italia, che con un’incursione al bacio di Frattesi si porta in vantaggio. A questo punto gli uomini di Spalletti provano ad addormentare la gara con un giropalla ragionato, capace di stanare ancora una volta i ‘Galletti’: è Raspadori a firmare il tris, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto al minuto 74. Prima Griezmann e poi Koné provano a spaventare Donnarumma, che però non è chiamato a particolari interventi. Vince l’Italia, che si porta in vetta al gruppo 3 con tre punti, in coabitazione con il Belgio.

Lo riporta calciomercato.it

Il 10 ottobre la sentenza su Gudmundsson. Se ci dovesse essere un ricorso, altra udienza in estate

https://www.labaroviola.com/il-10-ottobre-la-sentenza-su-gudmundsson-se-ci-dovesse-essere-un-ricorso-altra-udienza-in-estate/267279/