Il 10 ottobre la sentenza su Gudmundsson. Se ci dovesse essere un ricorso, altra udienza in estate

Le tappe della vicenda giudiziaria che vede impegnato Albert Gudmundsson. Lunedi la partenza verso l'Islanda

Alber Gudmundsson, dopo aver svolto tutta la settimana di allenamento con la squadra, partirà nella giornata di lunedi per l'Islanda per sostenere nella giornata di giovedi, l'udienza per il processo che lo vede coinvolto. Il calciatore viola partirà con alcuni preparatori per non perdere lo stato di forma che sta ritrovando dopo l'infortunio al polpaccio.

Come riporta Radio Bruno, giovedi ci sarà l'udienza e molto probabilmente il 10 ottobre ci sarà la sentenza. Se nessuno dovesse presentare ricorso verso quella sentenza entro l'8 novembre, allora la vicenda si chiuderebbe. Se invece una delle controparti, dovesse presentare ricorso, si andrebbe alla prossima estate per un'altra udienza. Dunque, sia nel caso che andasse bene per Gudmundsson, sia nel caso che andasse male, la stagione con la maglia della Fiorentina non sarebbe a rischio.

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