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Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps

Con individualità fuori dal comune ed organizzazione di gioco la Spagna di De la Fuente stacca meritatamente il pass per la Finale di Berlino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2024 23:13
Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps -
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Sono bastati 4' nel corso del primo tempo per ribaltare l'iniziale svantaggio, battere la Francia 2-1 e qualificarsi per la finale di Euro 2024. La Spagna vince la sua sesta partita al termine di 90' belli e intensi. Inizia meglio la Roja ma la Francia passa al 9' con un colpo di testa di Kolo Muani. La Spagna reagisce e in 4' segna prima con un gran gol di Yamal e poi con una magia di Olmo. Vano ogni tentativo francese nella ripresa. La Spagna attende la vincente di Inghilterra-Olanda

Lo riporta sport.sky.it

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