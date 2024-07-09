Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps

Con individualità fuori dal comune ed organizzazione di gioco la Spagna di De la Fuente stacca meritatamente il pass per la Finale di Berlino

Sono bastati 4' nel corso del primo tempo per ribaltare l'iniziale svantaggio, battere la Francia 2-1 e qualificarsi per la finale di Euro 2024. La Spagna vince la sua sesta partita al termine di 90' belli e intensi. Inizia meglio la Roja ma la Francia passa al 9' con un colpo di testa di Kolo Muani. La Spagna reagisce e in 4' segna prima con un gran gol di Yamal e poi con una magia di Olmo. Vano ogni tentativo francese nella ripresa. La Spagna attende la vincente di Inghilterra-Olanda

Lo riporta sport.sky.it

Bucchioni: “Credo che la Fiorentina sia bravissima a depistare sui nomi che sta seguendo”

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