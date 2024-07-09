Bucchioni: "Credo che la Fiorentina sia bravissima a depistare sui nomi che sta seguendo"

Per Enzo Bucchioni la Fiorentina sta lavorando sotto traccia per regalare a Palladino i giocatori necessari a rinforzare la squadra

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana affrontando il tema mercato in casa Fiorentina:

"Kean deve essere il primo a credere in se stesso e nel suo potenziale. Il suo percorso è stato complicato, al PSG ha fatto bene, poi meno. Speriamo sia la volta buona, è un calciatore che ha bisogno di sentirsi centrale, di sentire fiducia e di essere valorizzato da società e compagni. Penso che possa tornare a rendere al meglio.Sul piano tecnico non lo discuto, è un ottimo giocatore”.

"Certamente se si parla di grande centravanti, come detto da Pradè, non credo lo possa essere Kean. È un centravanti, che potrebbe diventare grande alla Fiorentina, ma oggi non lo è. Ma allora Kean dove finirebbe? Partirebbe sull’esterno? Nel 3-4-3 o 3-4-2-1 lo vedo punta centrale, largo per me è adattato. Deve stare in mezzo all’area e aprire spazi ai compagni. È da capire se Gonzalez resterà, magari si sta aspettando la fine della Coppa America per fare altre valutazioni".

"Credo che la Fiorentina sia bravissima a depistare sui nomi che sta seguendo. Vranckx era stato dato per fatto mentre la Fiorentina mi ha detto di recente che neanche si erano seduti a trattare. La Fiorentina credo stia lavorando a più di un colpo. Mi rifiuto di pensare che non si consegni al nuovo tecnico una squadra più forte di quella dello scorso anno. I primi a dirlo sono stati i dirigenti viola. Gudmundsson è un obiettivo e c’è l'ok da gennaio del giocatore, l’Inter lo ha mollato. Anche Colpani, lo vuole fortemente Palladino. Le parole di Galliani sul giocatore non significano nulla. Ad oggi sarebbe stato meglio avere un paio di calciatori in più, ma la situazione è nella norma".

"La situazione stadio è imbarazzante, non è normale che una società al 9 luglio non sappia di quanti posti potrà disporre e in quali settori, dato essenziale per la campagna abbonamenti. Credo che Comune e Fiorentina dovranno tornare a parlarsi, al di là della richieste di blocco dei lavori avanzata dalla società viola. e mettersi d’accordo nell'interesse anche dei tifosi".

Blazquez(Genoa): “A Gennaio per Albert rifiutati 30 milioni dai Viola, lo vogliono in tanti”

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