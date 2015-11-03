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Notizie Yamal Fiorentina

Velasco: "Yamal in Italia non giocherebbe titolare. Non piacciono i giovani perché vediamo solo difetti"

16 aprile 2026 19:31

Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro, decisiva la straordinaria stagione con il PSG

22 settembre 2025 23:42

Guardiola: "Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh"

28 luglio 2025 23:39

Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps

09 luglio 2024 23:13

Kayode unico italiano in corsa per il "Golden Boy", 22esimo nella Top100. Solo Yildiz meglio di lui in Serie A

16 aprile 2024 18:48

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