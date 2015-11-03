Notizie Yamal Fiorentina

Velasco: "Yamal in Italia non giocherebbe titolare. Non piacciono i giovani perché vediamo solo difetti"
16 aprile 2026 19:31
Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro, decisiva la straordinaria stagione con il PSG
22 settembre 2025 23:42
Guardiola: "Yamal come Messi? è come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh"
28 luglio 2025 23:39
Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps
09 luglio 2024 23:13
Kayode unico italiano in corsa per il "Golden Boy", 22esimo nella Top100. Solo Yildiz meglio di lui in Serie A
16 aprile 2024 18:48
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