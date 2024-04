Kayode unico italiano in corsa per il “Golden Boy”, 22esimo nella Top100. Solo Yildiz meglio di lui in Serie A

Quest’oggi è stata stilata tramite il “Golden boy Football Benchmark Index” la classifica top100 di giovani talenti Under 21 tesserati in club europei. Questa piattaforma ipertecnologica di analisi-dati si basa su coefficienti e parametri dei giocatori dal 3 ottobre 2023 al 27 marzo 2024, ed è in continuo aggiornamento. Al momento l’unico italiano in corsa per il titolo di Golden Boy, che verrà assegnato in autunno, è il viola Michael Kayode, 22esimo posto nella Top100. Il terzino della Fiorentina, grazie alle sue buone prestazioni, sta trovando spazio tra i migliori giovani d’Europa. Il primo in classifica per adesso è Lamine Yamal del Barcellona, secondo Joao Neves del Benfica e terzo Alejandro Garnacho del Manchester United. Il migliore della Serie A è Yildiz della Juventus in sedicesima posizione; gli altri del campionato italiano sono dietro a Kayode: Urbansky del Bologna (46esimo), Valentin Carboni del Monza (54esimo) e Gineitis del Torino (92esimo).

FIORENTINA 17ESIMA NEL GIRONE DI RITORNO