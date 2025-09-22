Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro, decisiva la straordinaria stagione con il PSG

Nessuna sorpresa, a vincere il Pallone d'oro 2025 è il francese del Psg davanti a Yamal e Vitinha. Donnarumma 9°

"Non ho parole per quello che sto vivendo questa sera - le parole di un commosso Ousmane Dembélé vincitore del Pallone d'Oro 2025 -. È stato un anno incredibile col Psg ed essere premiato da una leggenda come Ronaldinho è speciale. Grazie ai compagni, allo staff, a Luis Enrique el Presidente Nasser che per me è come un padre. Un pensiero lo dedico anche a tutte le mie squadre dal Rennes, il club che mi ha formato, al Dortmund e al Barcellona, dove ho avuto compagni come Messi e Iniesta". Un pensiero anche alle sue origini: "Ringrazio la mia città, Evreux, dove sono cresciuto e dove ho giocato a calcio per la prima volta. Cerco sempre di tornarci quando ho del tempo libero. Grazie anche al mio agente che mi ha detto che un giorno avrei vinto il Pallone d'Oro. Grazie anche alla mia mamma"

L'annuncio della sua vittoria è stato accolto da applausi e cori dei tanti tifosi parigini presenti al teatro di Chatelet. Dembélé diventa il sesto francese della storia a vincere il Pallone d'Oro: prima di lui c'erano riusciti Kopa, Platini (che ne ha vinti tre), Papin, Zidane e Benzema.

Questa la top 10 del Pallone d'Oro 2025:

Ousmane Dembélé (Francia, Psg) Lamine Yamal (Spagna, Barcellona) Vitinha (Portogallo, Psg) Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) Raphinha (Brasile, Barcellona) Achraf Hakimi (Marocco, Psg) Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid) Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea) Gianluigi Donnarumma (Italia, Psg/Man. City) Nuno Mendes​ (Portogallo, Psg)

Lo riporta gazzetta.it