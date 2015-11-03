Notizie Pallone Doro Fiorentina

Polemica sul Pallone d'Oro, Neymar critica le scelte di classifica: "Raphinha quinto è uno scherzo"
23 settembre 2025 21:51
Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro, decisiva la straordinaria stagione con il PSG
22 settembre 2025 23:42
Gasperini tra i top d'Europa, con Guardiola e Ancelotti è tra i candidati al pallone d'oro
04 settembre 2024 23:27
Le partite e i gol con la Fiorentina fanno volare Vlahovic, è 17esimo al pallone d'oro. CR7 dietro di lui
17 ottobre 2022 18:52
Vlahovic ringrazia la Fiorentina, grazie ai gol con la maglia viola è nella lista del pallone d'oro
12 agosto 2022 21:39
Non ci sarà il pallone d'oro per questa stagione, i motivi della scelta
20 luglio 2020 16:06
Ribery contro Ronaldo: "Nel 2013 dovevo vincere il pallone d'oro, ho vinto tutto da protagonista"
19 giugno 2020 18:08
Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa
22 ottobre 2019 13:54
Ronaldo fuori dal pallone d'oro fa arrabbiare la Juventus. Sul podio Modric, Mbappè e Varane
21 novembre 2018 13:35
Rivelazioni del Pallone d'oro, niente Messi o Ronaldo. Vincerà Modric, poi Varane e Mbappè
12 novembre 2018 16:42
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