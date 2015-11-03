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Notizie Pallone Doro Fiorentina

Polemica sul Pallone d'Oro, Neymar critica le scelte di classifica: "Raphinha quinto è uno scherzo"

23 settembre 2025 21:51

Ousmane Dembelé vince il Pallone d'oro, decisiva la straordinaria stagione con il PSG

22 settembre 2025 23:42

Gasperini tra i top d'Europa, con Guardiola e Ancelotti è tra i candidati al pallone d'oro

04 settembre 2024 23:27

Le partite e i gol con la Fiorentina fanno volare Vlahovic, è 17esimo al pallone d'oro. CR7 dietro di lui

17 ottobre 2022 18:52

Vlahovic ringrazia la Fiorentina, grazie ai gol con la maglia viola è nella lista del pallone d'oro

12 agosto 2022 21:39

Non ci sarà il pallone d'oro per questa stagione, i motivi della scelta

20 luglio 2020 16:06

Ribery contro Ronaldo: "Nel 2013 dovevo vincere il pallone d'oro, ho vinto tutto da protagonista"

19 giugno 2020 18:08

Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa

22 ottobre 2019 13:54

Ronaldo fuori dal pallone d'oro fa arrabbiare la Juventus. Sul podio Modric, Mbappè e Varane

21 novembre 2018 13:35

Rivelazioni del Pallone d'oro, niente Messi o Ronaldo. Vincerà Modric, poi Varane e Mbappè

12 novembre 2018 16:42

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