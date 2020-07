Come si legge sul portale Goal.com, il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. France Football l’ha reso noto pochi minuti fa. Si tratta della prima volta nella storia di questo premio molto ambito

Appena qualche mese fa, prima del Coronavirus, la gente si divideva a proposito dell’assegnazione del Pallone d’Oro. Alcuni, infatti, ritenevano fosse ingiusto darlo a Messi che, Liga a parte, non aveva vinto nulla con il suo Barcellona durante la stagione 2018/2019. Altri speravano che il duopolio Ronaldo-Messi si fosse fermato l’anno prima con la vittoria di Modric e già pregustavano la vittoria di Virgil Van Dijk. Discussioni che, purtroppo, quest’anno non avranno luogo.

La rivista sportiva francese, France Football, fondatrice e assegnatrice del Pallone d’Oro, infatti, appena qualche minuto fa, ha reso ufficiale la sua decisione di non assegnare il massimo trofeo individuale quest’anno. I motivi dietro questa scelta sono essenzialmente due, entrambi legati all’emergenza Coronavirus. Il primo, infatti, è il poco tempo che avrebbero a disposizione i giurati in seguito alla fine della stagione in corso. Il secondo, invece, è dovuto alla mancata conclusione di qualche campionato (Ligue 1). Questo, infatti, inficerebbe sull’oggettività del voto. Una notizia, questa, che, comunque, non può che rattristare tutti gli amanti del calcio.