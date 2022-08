Vlahovic ringrazia la Fiorentina, grazie ai gol con la maglia viola è nella lista del pallone d’oro

C’è anche Dusan Vlahovic tra i calciatori in lizza per il Pallone d’Oro 2022. Con lui, presenti anche gli ex bianconeri Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo, oltre al portiere del Milan Mike Maignan e al compagno di squadra Rafael Leao. Stupisce l’assenza di Lionel Messi, sei volte vincitore e fuori dai candidati per la prima volta dal 2005. Nella lista stilata da France Football compaiono anche Salah, ammirato in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma, Mbappé, Haaland, Van Dijk, Lewandowski, Modric, De Bruyne, Rudiger ed Alisson (anche loro con un passato in giallorosso). Quest’anno si prende in considerazione l’intera stagione calcistica passata, dunque Dusan Vlahovic, numeri alla mano, si è conquistato questo posto grazie al suo rendimento con la maglia della Fiorentina dove ha segnato 17 gol in 21 partite.

