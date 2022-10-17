Le partite e i gol con la Fiorentina fanno volare Vlahovic, è 17esimo al pallone d'oro. CR7 dietro di lui

Una bella soddisfazione per Dusan Vlahovic arrivata grazie alla Fiorentina, il serbo si piazza tra i migliori giocatori del mondo

Il pallone d'oro da quest'anno ha cambiato le proprie regole, andando a premiare i giocatori per quanto fatto nella stagione calcistica precedente, dunque in questo caso, nella stagione 2021/2022. Dusan Vlahovic si è posizionato al 17esimo posto nella classifica, avanti anche rispetto alla star Cristiano Ronaldo, solo 20esimo. Il serbo si è guadagnato questo riconoscimento grazie soprattutto ai gol segnati con la magia della Fiorentina, 17 in campionato solo fino a gennaio, che lo hanno reso celebre in tutto il panorama calcistico europeo. Con la maglia della Juventus i gol sono drasticamente calati, perdendo anche il posto di capocannoniere, che occupava fino a quando vestiva la maglia viola.

DODO VICINO ALL'UCRAINA

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