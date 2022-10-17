Kiev bombardata all'alba dai russi, Dodò non indifferente, il terzino fa arrivare la sua vicinanza

Dodò ha vissuto in Ucraina fino a pochi mesi fa, il terzino destro della Fiorentina non è rimasto indifferente agli ultimi bombardamenti

AGI - Diverse esplosioni sono state sentite all'alba a Kiev, esattamente una settimana dopo gli attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina. A riferirlo sono i giornalisti dell'AFP.

Tre esplosioni si sono verificate tra le 6:35 e le 6:58. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha detto che una delle esplosioni è avvenuta nel distretto centrale di Shevchenkivsky della capitale. Uno degli attacchi, ha spiegato su Telegram, ha colpito un palazzo non abitato dove è divampato un incendio, una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite.

A tutto questo non è rimasto indifferente il terzino della Fiorentina Dodò, ex giocatore dello Shakhtar Donetsk, che sul proprio profilo Instagram, mostrando le immagini dei bombardamenti, ha messo le mani unite con il cuore

BUCCHIONI PARLA DI MANDRAGORA

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