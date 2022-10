Bucchioni: “Mandragora è un giocatore di livello superiore, ha qualità che ancora non si sono viste”

Enzo Bucchioni ha parlato della situazione in casa Fiorentina dagli studi di Italia 7, queste le sue parole sul mercato fatto dalla società viola: “In questo mercato è arrivato Mandragora che è un giocatore di livello superiore, lui ha delle qualità che non si sono ancora viste e che devono ancora emergere. Su Jovic non mi sento di criticare la società perchè a quelle condizioni era giusto prenderlo, Dodò ci ha fatto vedere il suo valore per adesso solo nella gara contro il Napoli, doveva andare al Bayern Monaco l’anno scorso. Il tema sono i 35 milioni spesi per Ikonè e Cabral, quello è stato l’errore. In questo inizio di campionato c’è stata anche l’assenza pesante di Nico Gonzalez. Non abbiamo ancora visto il valore vero di questa rosa”

LE PAROLE DI BARONI SULLA FIORENTINA