23 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:39

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Polemica sul Pallone d’Oro, Neymar critica le scelte di classifica: “Raphinha quinto è uno scherzo”

Social

Polemica sul Pallone d’Oro, Neymar critica le scelte di classifica: “Raphinha quinto è uno scherzo”

Redazione

23 Settembre · 21:51

Aggiornamento: 23 Settembre 2025 · 21:51

TAG:

neymarPallone d'oro

Condividi:

di

Continua la polemica sull'assegnazione del Pallone d'Oro, con protagonista sui social l'ex stella del Barcellona Neymar.

L’ex stella del Barcellona Neymar alimenta la polemica scaturita dopo l’assegnazione del Pallone D’Oro a Dembelè tramite un commento lasciato sui social. Sotto il post Instagram di Eduardo Semblano, un influencer brasiliano, il fenomeno verdeoro ha scritto “Raphinha quinto, è uno scherzo?”. Effettivamente ha creato motivo di dibattito il fatto che i due attaccanti del Barcellona, Yamal e Raphinha, siano arrivati dopo la stella francese vincitrice del premio più ambito del calcio.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio