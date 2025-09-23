Polemica sul Pallone d’Oro, Neymar critica le scelte di classifica: “Raphinha quinto è uno scherzo”

L’ex stella del Barcellona Neymar alimenta la polemica scaturita dopo l’assegnazione del Pallone D’Oro a Dembelè tramite un commento lasciato sui social. Sotto il post Instagram di Eduardo Semblano, un influencer brasiliano, il fenomeno verdeoro ha scritto “Raphinha quinto, è uno scherzo?”. Effettivamente ha creato motivo di dibattito il fatto che i due attaccanti del Barcellona, Yamal e Raphinha, siano arrivati dopo la stella francese vincitrice del premio più ambito del calcio.