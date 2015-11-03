Notizie Neymar Fiorentina

Dalla Spagna: "Neymar si sta offrendo ad alcuni club italiani perché vuole giocare i Mondiali"
16 ottobre 2025 16:01
Polemica sul Pallone d'Oro, Neymar critica le scelte di classifica: "Raphinha quinto è uno scherzo"
23 settembre 2025 21:51
Il Ct del Brasile Tite attacca Milenkovic dopo lo scontro con Neymar: "C'è chi gioca solo per far male"
27 novembre 2022 16:27
Neymar non ha ancora superato lo scontro con Milenkovic, mostra su Instagram la caviglia gonfia
27 novembre 2022 00:16
Milenkovic ferma Neymar: lesione dei legamenti per il brasiliano. Gironi finiti, speranza per gli ottavi
25 novembre 2022 17:30
Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale
25 novembre 2022 00:36
Donnarumma fa la papera a Madrid, nello spogliatoio a fine gara Neymar gli mette le mani addosso
10 marzo 2022 17:03
Pedro è stato convocato in Nazionale brasiliana al posto di Neymar
06 novembre 2020 17:37
Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa
22 ottobre 2019 13:54
Pjaca indignato: "Non ho mai detto che senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar"
16 ottobre 2018 21:22
Pjaca: "Senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar. A Firenze non rimpiango la Juventus"
13 ottobre 2018 18:23
Rissa sfiorata tra Neymar e Cavani per colpa dei calci piazzati nello spogliatoio del Psg
19 settembre 2017 11:23
Da Parigi, PSG pronto a pagare 222 milioni per Neymar. Fernandez: "Nessuno pagherà quella cifra"
18 luglio 2017 00:35
D. Rossi: "Vedrei Schick alla Fiorentina...con Suarez e Neymar"
06 aprile 2017 13:55
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