Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale

In Brasile-Serbia il fallo di Milenkovic su Neymar sta facendo il giro del mondo, il campione del Brasile dovrebbe aver finito il mondiale

Rischia di esserci una maledizione mondiale per Neymar. Ricordate il Mondiale 2014? Ai quarti di finale il brutto infortunio ai quarti contro la Colombia, per il fallo di Zuniga, a bloccare l'allora giocatore del Barça che era lanciatissimo con 4 gol realizzati nella fase a gironi e il rigore decisivo agli ottavi contro il Cile. Nel 2018, due gol fino ai quarti contro il Belgio in cui la Seleçao venne eliminata da De Bruyne e compagni.

Un'edizione però di alti e bassi per Neymar che arrivava da una stagione piena di stop a livello fisico. Ora, al debutto al Mondiale 2022, un nuovo infortunio per il secondo miglior marcatore della Nazionale brasiliana (è a -2 da Pelé). Sì perché durante la sfida contro la Serbia, vinta dal Brasile 2-0, Neymar è stato sostituito dopo un brutto intervento subito alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco con Milenkovic.

Movimento della caviglia irregolare che ha avuto una bella rotazione. Neymar, a partita finita, è rientrato negli spogliatoi senza scarpe proprio perché la caviglia si era subito gonfiata. C'è da capire ora l'entità dell'infortunio perché, in caso di rottura dei legamenti, potrebbe essere già finito il suo Mondiale. Il Brasile prega perché sia "solo” una brutta botta e rivederlo in campo per la fase ad eliminazione diretta.

Dalle prime interviste, il medico della Nazionale brasiliana ha semplicemente parlato di "distorsione alla caviglia", ma per una valutazione più seria ci vorranno dalle 24 alle 48 ore per avere risposte certe. L'allenatore del Brasile Tite però ha parlato di speranze di vederlo in finale al massimo. Quello che è certo è che in queste ore Milenkovic è finito nel mirino dei brasiliani che vedono il difensore della Fiorentina come il colpevole di tutto questo e sta ricevendo delle feroci critiche.

BARGIGGIA SISTEMA BERNARDESCHI

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