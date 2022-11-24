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Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"

Ieri, Federico Bernardeschi è intervenuto su Rai1 nel corso della trasmissione Circolo dei Mondiali, nella quale si è esposto con la mano dipinta con i colori dell’arcobaleno, dicendosi a favore della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 21:28
Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto" -
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Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"
Ieri, Federico Bernardeschi è intervenuto su Rai1 nel corso della trasmissione Circolo dei Mondialinella quale si è esposto con la mano dipinta con i colori dell’arcobaleno, dicendosi a favore della comunità LGBT e condannando chiunque neghi i diritti civili alle persone. Tramite il suo profilo Twitter, è arrivata anche la risposta di Paolo Bargiggia, il quale critica aspramente l’ex Juventus: “Ma quanto è patetico Bernardeschi collegato con Rai Sport con quella mano dai colori arcobaleno! Fanno i rivoluzionari dal salotto di casa al caldo. Cosa si fa per cavalcare il consenso a costo zero!”.

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