Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"

Ieri, Federico Bernardeschi è intervenuto su Rai1 nel corso della trasmissione Circolo dei Mondiali, nella quale si è esposto con la mano dipinta con i colori dell’arcobaleno, dicendosi a favore della...

Ieri, Federicoè intervenuto su Rai1 nel corso della trasmissione Circolo dei Mondiali, nella quale si è esposto con la mano dipinta con i colori dell’arcobaleno, dicendosi a favore della comunità LGBT e condannando chiunque neghi i diritti civili alle persone. Tramite il suo profilo Twitter, è arrivata anche la risposta di Paolo, il quale critica aspramente l’ex: “Ma quanto è patetico Bernardeschi collegato con Rai Sport con quella mano dai colori arcobaleno! Fanno i rivoluzionari dal salotto di casa al caldo. Cosa si fa per cavalcare il consenso a costo zero!”.

ANTOGNONI: "ASSURDO PENSARE CHE NICO GONZALEZ SI RISPARMIASSE PER IL MONDIALE"

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