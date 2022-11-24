Bargiggia contro Bernardeschi: "Patetico con la mano arcobaleno. Rivoluzionario dal salotto"
Ieri, Federico Bernardeschi è intervenuto su Rai1 nel corso della trasmissione Circolo dei Mondiali, nella quale si è esposto con la mano dipinta con i colori dell’arcobaleno, dicendosi a favore della...
A cura di Redazione Labaroviola
24 novembre 2022 21:28
ANTOGNONI: "ASSURDO PENSARE CHE NICO GONZALEZ SI RISPARMIASSE PER IL MONDIALE"
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