Milenkovic ferma Neymar: lesione dei legamenti per il brasiliano. Gironi finiti, speranza per gli ottavi

Dopo l'uscita in lacrime dal campo a causa di uno scontro con il roccioso difensore viola, Nikola Milenkovic. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Neymar. Come riporta l'ANSA, il brasiliano ha r...

Dopo l'uscita in lacrime dal campo a causa di uno scontro con il roccioso difensore viola, Nikola Milenkovic. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Neymar. Come riporta l'ANSA, il brasiliano ha rimediato una lesione al legamento laterale e salterà le prossime due gare del girone del Brasile. O'Ney si è infatti sottoposto ad alcuni esami strumentali quest'oggi a seguito della distorsione rimediata. Sulle condizioni del brasiliano ha parlato anche il medico della Selecao, Rodrigo Lasmar: "Non sarà a disposizione per le prossime due partite, ma sta lavorando con l'obiettivo di essere recuperato per il resto del Mondiale". Un respiro di sollievo per il Brasile, la speranza di rivedere Neymar in Qatar è sempre viva.

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