Neymar non ha ancora superato lo scontro con Milenkovic, mostra su Instagram la caviglia gonfia
Il Brasile è con il fiato sospeso, l'infortunio di Neymar è serio e rischia di fargli finire il mondiale dopo lo scontro con Milenkovic
Il Mondiale di Neymar resta a forte rischio, osservando la foto pubblicata dallo stesso attaccante sul proprio profilo Instagram: una story che mostra la caviglia resta molto gonfia a ore di distanza dalla lesione legamentosa rimediata nel match contro la Serbia dopo il contatto di Milenkovic. Il Brasile spera di ritrovarlo per la fase finale, alla quale deve ancora accedere, come ha riferito il medico della Seleçao e lo stesso attaccante del Paris Saint-Germain dimostra di non aver perso la voglia di recuperare il prima possibile: "Andiamo" scrive sulla stessa storia social.
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