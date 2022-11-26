Neymar non ha ancora superato lo scontro con Milenkovic, mostra su Instagram la caviglia gonfia

Il Brasile è con il fiato sospeso, l'infortunio di Neymar è serio e rischia di fargli finire il mondiale dopo lo scontro con Milenkovic

A cura di Redazione Labaroviola 27 novembre 2022 00:16

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