Dalla Spagna: “Neymar si sta offrendo ad alcuni club italiani perché vuole giocare i Mondiali”

Redazione

16 Ottobre · 16:01

Aggiornamento: 16 Ottobre 2025 · 16:04

neymar

Dalla Spagna rivelano che Neymar sarebbe disposto a cominciare una nuova avventura in Italia pur di giocare il Mondiale

Secondo quanto riportato dal famoso quotidiano sportivo spagnolo, Marca, Neymar si è proposto ad alcuni club italiani, perché vuole giocare il Mondiale a tutti i costi.

A confermare come il brasiliano si stia proponendo ai club italiani è Raul Fuente, giornalista di Radio Marca, che ha dichiarato: “In vista di Giappone-Brasile, ad Ancelotti è stato chiesto di Neymar, e lui ha detto che sarà lì a marzo e che avrà la possibilità di andare ai Mondiali.

In Brasile si dice che il contratto di Neymar con il Santos scada a dicembre e che si stia offrendo a diverse squadre italiane per giocare da gennaio a giugno e arrivare ai Mondiali.

