Pjaca indignato: "Non ho mai detto che senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar"

Sabato scorso il settimanale della Gazzetta dello Sport "Sportweek" aveva riportato le parole di Pjaca nel quale diceva: "Se non avessi avuto infortuni sarei allo stesso livello di Hazard e Neymar" og...

A cura di Redazione Labaroviola 16 ottobre 2018 21:22

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca

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