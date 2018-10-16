Pjaca indignato: "Non ho mai detto che senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar"
Sabato scorso il settimanale della Gazzetta dello Sport "Sportweek" aveva riportato le parole di Pjaca nel quale diceva: "Se non avessi avuto infortuni sarei allo stesso livello di Hazard e Neymar" og...
A cura di Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 21:22
Sabato scorso il settimanale della Gazzetta dello Sport "Sportweek" aveva riportato le parole di Pjaca nel quale diceva: "Se non avessi avuto infortuni sarei allo stesso livello di Hazard e Neymar" oggi è arrivata la smentita del calciatore croato su Instagram, il quale ha puntualizzato cosi