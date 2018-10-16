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Pjaca indignato: "Non ho mai detto che senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar"

Sabato scorso il settimanale della Gazzetta dello Sport "Sportweek" aveva riportato le parole di Pjaca nel quale diceva: "Se non avessi avuto infortuni sarei allo stesso livello di Hazard e Neymar" og...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 21:22
Pjaca indignato: "Non ho mai detto che senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Sabato scorso il settimanale della Gazzetta dello Sport "Sportweek" aveva riportato le parole di Pjaca nel quale diceva: "Se non avessi avuto infortuni sarei allo stesso livello di Hazard e Neymar" oggi è arrivata la smentita del calciatore croato su Instagram, il quale ha puntualizzato cosi

Pjaca indignato: "Non ho mai detto che senza infortuni sarei al livello di Hazard e Neymar"

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