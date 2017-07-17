Da Parigi, PSG pronto a pagare 222 milioni per Neymar. Fernandez: "Nessuno pagherà quella cifra"
Da Parigi l'offerta che potrebbe cambiare per sempre la storia del calcio. 222 milioni per la clausola piú 30 in 5 anni per il calciatore..
A cura di Matteo Fabiani
18 luglio 2017 00:35
Nella serata di ieri, direttamente da Parigi, la notizia che potrebbe cambiare per sempre la storia del calcio. Pare infatti che il PSG sia intenzionato a pagare la clausola di 222 milioni di euro per Neymar, un vero record. Al calciatore, sempre secondo i media francesi, andrebbero 30 milioni all'anno per 5 anni.
Dalla Spagna peró arrivano le parole di Fernandez a rassicurare i tifosi catalani: "Nessuno puó pagare quella cifra, Neymar resterà al Barcellona"