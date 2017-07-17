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Da Parigi, PSG pronto a pagare 222 milioni per Neymar. Fernandez: "Nessuno pagherà quella cifra"

Da Parigi l'offerta che potrebbe cambiare per sempre la storia del calcio. 222 milioni per la clausola piú 30 in 5 anni per il calciatore..

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
18 luglio 2017 00:35
Da Parigi, PSG pronto a pagare 222 milioni per Neymar. Fernandez: "Nessuno pagherà quella cifra" - BARCELONA, SPAIN - APRIL 17: Neymar of FC Barcelona runs with the ball during the La Liga match between FC Barcelona and Valencia CF at Camp Nou on April 17, 2016 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
BARCELONA, SPAIN - APRIL 17: Neymar of FC Barcelona runs with the ball during the La Liga match between FC Barcelona and Valencia CF at Camp Nou on April 17, 2016 in Barcelona, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)
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Nella serata di ieri, direttamente da Parigi, la notizia che potrebbe cambiare per sempre la storia del calcio. Pare infatti che il PSG sia intenzionato a pagare la clausola di 222 milioni di euro per Neymar, un vero record. Al calciatore, sempre secondo i media francesi, andrebbero 30 milioni all'anno per 5 anni.

Dalla Spagna peró arrivano le parole di Fernandez a rassicurare i tifosi catalani: "Nessuno puó pagare quella cifra, Neymar resterà al Barcellona"

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