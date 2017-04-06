D. Rossi: "Vedrei Schick alla Fiorentina...con Suarez e Neymar"

L'ex tecnico viola Delio Rossi ha parlato a Radio Blu del futuro della Fiorentina: "L’allenatore futuro? Se la società vuole vincere meglio un allenatore esperto, se vuole puntare sui giovani va bene...

L'ex tecnico viola Delio Rossi ha parlato a Radio Blu del futuro della Fiorentina: "L’allenatore futuro? Se la società vuole vincere meglio un allenatore esperto, se vuole puntare sui giovani va bene anche Di Francesco. Gli allenatori non sono tutti uguali, dipende da che tipo di squadra si vuole costruire. Molte volte si prende un allenatore in base ai rumori della piazza, senza ambizioni. Corvino sceglierà a seconda delle istruzioni societarie. La Fiorentina è stata condizionata da troppi alti e bassi, paradossalmente adesso va bene ma c’è il rischio che inciampi anche dove non si penserebbe mai. Manca di continuità. Samp-Fiorentina? Io impazzisco per Patrik Schick, è bravissimo, un attaccante di 21 così completo è difficile da trovare. Lo vedrei bene anche alla Fiorentina… così come Suarez e Neymar (scherza)".