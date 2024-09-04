Gasperini tra i top d'Europa, con Guardiola e Ancelotti è tra i candidati al pallone d'oro

Una notizia che non farà piacere ai tifosi viola ma il tecnico dell'Atalanta è tra i nominati per il premio da miglior allenatore d'Europa

France Football ha diramato oggi anche la lista dei nominati a miglior tecnico della passata stagione. Sei grandi allenatori che hanno fatto la storia nella scorsa annata, e tra questi big c’è anche Gian Piero Gasperini, vincitore con l’Atalanta dell’Europa League, primo titolo europeo nella storia della Dea.

Di seguito la lista:

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

– Luis De La Fuente (Spagna)

– Carlo Ancelotti (Real Madrid)

– Gian Piero Gasperini (Atalanta)

– Pep Guardiola (Manchester City)

– Lionel Scaloni (Argentina)

Pistocchi: “In due anni, il calcio in tv ha perso per strada quasi 2 milioni di spettatori”

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