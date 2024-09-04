Labaro Viola

Gasperini tra i top d'Europa, con Guardiola e Ancelotti è tra i candidati al pallone d'oro

Una notizia che non farà piacere ai tifosi viola ma il tecnico dell'Atalanta è tra i nominati per il premio da miglior allenatore d'Europa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2024 23:27
Gasperini tra i top d'Europa, con Guardiola e Ancelotti è tra i candidati al pallone d'oro -
News
Atalanta
Europa League
Gasperini
Pallone Doro
France Football
Condividi

France Football ha diramato oggi anche  la lista dei nominati a miglior tecnico della passata stagione. Sei grandi allenatori che hanno fatto la storia nella scorsa annata, e tra questi big c’è anche Gian Piero Gasperini, vincitore con l’Atalanta dellEuropa League, primo titolo europeo nella storia della Dea. 

Di seguito la lista:

Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)
– Luis De La Fuente (Spagna)
– Carlo Ancelotti (Real Madrid)
Gian Piero Gasperini (Atalanta)
– Pep Guardiola (Manchester City)
– Lionel Scaloni (Argentina)

Pistocchi: “In due anni, il calcio in tv ha perso per strada quasi 2 milioni di spettatori”

https://www.labaroviola.com/pistocchi-in-due-anni-il-calcio-in-tv-ha-perso-per-strada-quasi-2-milioni-di-spettatori/267079/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok