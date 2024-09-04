Pistocchi: "In due anni, il calcio in tv ha perso per strada quasi 2 milioni di spettatori"

L'emorragia di telespettatori non accenna a placarsi e Dazn potrebbe non riuscire a far fronte agli impegni presi

Interessante quanto allarmante il dato condiviso dal giornalista sportivo Maurizio Pistocchi sul suo profilo X. Dazn che detiene i diritti della Serie A sino al 2029 ha perduto in soli due anni quasi due milioni di telespettatori. Questo pone naturalmente degli interrogativi sul futuro dell'intera lega, il cui equilibrio e sostentamento economico si fonda quasi esclusivamente sui diritti Tv. Un intero sistema che già boccheggia e che rischia seriamente di saltare.

Kean: “E’ bello tornare a vestire la maglia azzurra, Spalletti si aspetta molto, ora tocca a me”

https://www.labaroviola.com/kean-e-bello-tornare-a-vestire-la-maglia-azzurra-spalletti-si-aspetta-molto-ora-tocca-a-me/267073/