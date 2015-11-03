Notizie Pay Tv Fiorentina

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Pistocchi: "In due anni, il calcio in tv ha perso per strada quasi 2 milioni di spettatori"

04 settembre 2024 22:41

Sky fa flop, perde più di 400 mila abbonati in pochi mesi. Gli italiani abbandonano

28 settembre 2020 20:15

Le PAY TV non pagano senza partite. Rischio di crisi nella serie A, si farà di tutto per finire la stagione

27 marzo 2020 14:10

Coronavirus, Sky rischia di perdere migliaia di abbonati. Ecco le parole di Bellinazzo

16 marzo 2020 13:00

Bucchioni: "Il calcio ha più paura delle pay Tv che del Coronavirus, se non arrivano i soldi..."

08 marzo 2020 18:24

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