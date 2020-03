Ci sono grandi scontri tra le pay tv e il calcio. Il problema, come si scrive sul Corriere dello Sport, è che non ci sono partite di calcio da trasmettere e che Sky è disposto a non pagare, appellandosi all’articolo 1467 del codice civile che riguarda l’eccessiva onerosità. Sarà quindi necessario terminare la stagione di Serie A, per assicurare gli introiti alle società che rischiano altrimenti di cadere in una profonda crisi econmica. E’ quindi obiettivo comune quello di stipulare delle nuove date per il proseguo della stagione, tanto che si è disposti ad arrivare anche al mese di Luglio, con inizio del successivo campionato ad Agosto in ottica europei, pur di assicurare quei pagamenti indispensabili a tutti i club italiani.