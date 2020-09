Sky fa flop, perde più di 400 mila abbonati in pochi mesi. Gli italiani abbandonano

Tempi duri per Sky, gli abbonamenti fanno flop. Non è un bel momento per la pay tv che sta pagando gli effetti negativi sui ricavi commerciali della crisi per l’emergenza Coronavirus e le difficoltà economiche di milioni di italiani che non riescono più a sostenere i costi di un doppio abbonamento per vedere il calcio. In particolare, secondo quanto scritto da Milano Finanza, gli abbonati sono calati dai 5 milioni totali del periodo pre Covid ai 4,6 milioni attuali con Sky che sta valutando il taglio di almeno 350 dipendenti nel 2021 e una politica di sconti sui pacchetti Calcio e Sport per riavvicinare gli italiani alla pay tv. Il vero nodo sarà l’assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024 con il forte rischio di rimanere a mani vuote e ccosì perdere una buona fetta di di abbonati tifosi.

