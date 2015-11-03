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Notizie Abbonati Fiorentina

Si è conclusa la campagna abbonamenti della Fiorentina: sono 12 mila le tessere sottoscritte

06 agosto 2024 12:30

Sky fa flop, perde più di 400 mila abbonati in pochi mesi. Gli italiani abbandonano

28 settembre 2020 20:15

La lezione di Commisso e Zhang e Agnelli. Gli abbonati e i rimborsi, Fiorentina diversa da Inter e Juventus

03 giugno 2020 22:22

Fiorentina terzo club di Serie A per numero di abbonati. Battuta la Juve per 300 tessere

17 settembre 2019 11:06

Dalla biglietteria giubilano: "Il trend è positivo, con questo ritmo ci saranno 20.000 abbonati. Le promozioni funzionano..."

05 luglio 2018 10:11

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