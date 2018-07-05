Dalla biglietteria giubilano: "Il trend è positivo, con questo ritmo ci saranno 20.000 abbonati. Le promozioni funzionano..."
Come riportato da Il Corriere Dello Sport in un'intervista al responsabile della biglietteria Ivan Affibbiato il trend delle campagne di abbonamento è positivo:"Il trend è quello di due due stagioni f...
A cura di Redazione Labaroviola
05 luglio 2018 10:11
Come riportato da Il Corriere Dello Sport in un'intervista al responsabile della biglietteria Ivan Affibbiato il trend delle campagne di abbonamento è positivo:
"Il trend è quello di due due stagioni fa quando arrivammo a staccare ventimila abbonamenti, siamo soddisfatti. Le novità che stanno riscuotendo successo sono quelle per le donne, gli over 65 e gli over 30. Anche la tariffa "insieme" alla quale possono aderire quattro persone non per forza della stessa famiglia".